فيسبوك وإرهابي نيوزلندا

العمل الإرهابي في نيوزلندا الذي نفذ داخل مسجدين ضد مسلمين أبرياء أثناء فترة صلاة يوم الجمعة الماضي والتي حصيلتها 50 شهيداً وعدد من الجرحى أثناء خطبة الجمعة، وضمنهم شهيدة في أحد الشوارع القريبة متحجبة فرغ الإرهابي رشاشه بطريقة بشعة على جسدها ولم يكتفي بذلك بل قام بدهسها بالسيارة بكل قسوة وتجرد من الإنسانية. وتمت هذه المجزرة الدموية في مدينة كرايست تشيرش على يد مواطن أسترالي وثق تفاصيلها بنفسه عبر بث مباشر لأحداث الجريمة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، وألقي القبض عليه لاحقا من قبل السلطات الأمنية النيوزلندية وكذلك أربعة آخرين ذوي صلة بالجريمة، والتي تعد أخطر عمل إرهابي من هذا النوع في العالم منذ بداية العام 2019م، وهذه الجريمة تأكيدٌ للعالم أجمع أن الإرهاب لا دين له، فقد يتبناه اليهودي أو المسلم، وحتى المسيحي كما حدث في المسجدين في نيوزيلندا.
هذا الحدث يثير علامات استغراب عندما نعلم أن الإرهابي منفذ الجريمة لم يخطط لهذا العمل في الخفاء، بل نشر عدة مشاركات عنصرية وآراء متطرفة وعبارات عدائية ضد الإسلام والمسلمين نشرت علناً في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وفيسبوك خصوصاً، لدرجة أن وصل به الوضع إلى التصريح في بيان يكشف نواياه وعن عزمه في تنفيذ عمل ضدهم قريباً. وعملياً وفي ساحة الميدان جاءت ساعة تنفيذ ما وعد وهدد به، وجهز مجموعة أسلحة رشاشة بذخائرها وفخخ السيارة ومواقع الحدث بعبوات ناسفة تم تفكيكها لاحقاً من قوات الأمن، ومن ثم قام ببث لقطات حية من الهجوم الذي نفذه وصوره كاملاً بكاميرا مثبتة على الرأس، وأظهرت اللقطات لحظات إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل الإرهابي الأسترالي بكل قسوة وبقلب مشحون بالغل والتطرف والكراهية وبدوافع عدوانية دينية متشددة وصوب نيرانه على رجال ونساء وأطفال أبرياء من مسافة قريبة داخل مسجد النور. ورغم أن الجهات الأمنية دعت الجمهور إلى عدم نشر وتبادل مقاطع الفيديو “المفجعة” على الإنترنت إلا أن مئات الملايين قد روجتها حول العالم. وبعد فوات الآوان قال فيسبوك إنه أزال حسابات المسلح على فيسبوك وانستغرام وإنه يعمل على إزالة أي نسخ من اللقطات الدموية.
وفي الواقع أجد أن فيسبوك تتحمل جزء من المسئولية في هذا العمل الإرهابي مما يجعلها تحت طائلة الجرائم المعلوماتية، وهذا الحدث يجب ألا يترك دون تحقيق تفصيلي مع القائمين على موقع فيسبوك وكيف سمحت لمثل هذه الجريمة أن تبث أحداثها حية على الهواء وتنتشر في كل أنحاء نيوزيلندا والعالم لأكثر من نصف ساعة. وهذا نموذج يوجد غيره لآلاف آخرين يروجون لخطابات الكراهية والتطرف الديني والغلو من أطياف متعددة يهودي ومسيحي ومسلم عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مما يوجب التصدي لهم ومحاسبتهم.
ومن وجهة نظري فإن المسئولية تقسم لثلاثة تقسيمات على المستوى الشخصي والجماعي والمستوى الرسمي والمستوى التقني، ومتمثلة في أفراد تبنوا فكراً متطرفاً نابعاً من دوافع دينية مسيحية عدوانية مترسخة لديهم وجماعات أغلبهم من هؤلاء الأفراد، وجهات دينية وسياسية وأمنية واجتماعية لم تقوم بالدور المطلوب منها لمواجهة كل الأفكار المتطرفة والمروجين لها ومعالجة الخطر قبل وقوعه، وأن يكون لدى الجهات الأمنية خط اتصال ساخن للتعامل بصورة جدية وتحرك استباقي ضد من يبثون تهديدات تنشر عبر الانترنت والتصدي لهم والقبض عليهم قبل تنفيذ الجريمة التي يخطط لها، وذلك ما كان ينقص السلطات الأمنية في نيوزلندا في حادثة الجمعة الدموية.
ومن جانب آخر وبعد حادثة المسجدين الإرهابية في نيوزلندا ودور فيسبوك في ترويج ونشر تفاصيل الجريمة النكراء عبر حساب الإرهابي الأسترالي، فالأمر يستدعي تحركاً دولياً يفرض قانوناً يحاسب بموجبة شبكات التواصل الاجتماعي بمساهمتهم لنشر جريمة معلوماتية من خلالهم ويطبق عقوبة بشكل عاجل ملزم ضد منصات تويتر وفيسبوك وانستغرام وسناب شات ويوتيوب وتيلغرام وغيرها، وتشمل غرامات مالية عالية وعقوبات مشددة لوقف أي أنشطة محرضة وأفكار متطرفة على منصاتها. خاصة آن شبكات التواصل تعد الساحة الحاضنة لكل فكر إرهابي وعدواني (ديني – سياسي – اجتماعي) وبيئة خصبة ملائمة لأنشطتهم المختلفة ومنطلقهم إلى كل عملية إرهابية دون حسيب ورقيب.