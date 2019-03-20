مجمع الملك فيصل بالطائف يقدم 94 ألف خدمة للعلاج الطبيعي

قدَم قسم التأهيل بمجمع الملك فيصل بالطائف خلال العام المنصرم 2018 حوالي94037 خدمة لمراجعي ومراجعات القسم شملت الطب العلاجي ,والعلاج الطبيعي ,والأطراف والجبائر الصناعية ,والعلاج المائي, وغيرها من الخدمات التي يقوم بها القسم ,كما تم تقديم خدمات أخرى لمساعدة مراجعي القسم على التنقل والاستفادة من الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب وذلك من خلال توفير مواقف خاصة للمراجعين تتلاءم مع طبيعتهم ,وايضا اختزال وقت الكشف ,وتوفير أجهزة خاصة بالمنومين في الأقسام المختلفة ,وتجهيز قسم الاستقبال ببعض الاحتياجات التي تسهل على المراجعين ومراعاة ظروفهم الصحية .
وكانت الاحصائيات على النحو التالي، (الطب الطبيعي 22560)، ( الطب العلاجي 64223) ، ( الاطراف والجبائر الصناعية 6391) ، ( العلاج المائي 890 ) .