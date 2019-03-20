محطات فيفا (FIFA)

في عام (1904م) التقى ممثلون عن الدول السبع المؤسسة للاتحاد الدولي (فيفا) وهى: “بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، إسبانيا، السويد وسويسرا”، فى الفترة من 21 مايو حتى 23 مايو، فى باريس، للتوقيع على قانون التأسيس، حيث تم تحديد أول نظام أساسى للفيفا، وتم التصويت بالإجماع للفرنسى روبير جيران كأول رئيس للاتحاد الدولى لكرة القدم.
(1946م) عقد أول اجتماع لكونجرس الفيفا بعد الحرب العالمية الثانية، “وقد كان من اهم اللحظات التاريخية للمنظمة الكروية الأولى على مستوى العالم حيث تم عودة أربعة اتحادات بريطانية هى “إنجلترا، أيرلندا الشمالية، ويلز، وأسكتلندا”، بعد غياب دام 20 عاما؛ كما أطلق اسم الرئيس جول ريميه على الكأس المخصصة لكأس العالم، وأعلن عن استضافة البرازيل وسويسرا النسختين المقبلتين من نهائيات كأس العالم بذات الاجتماع؛ لتتوالى اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد ذلك ولكن لم تكن جميعها يتمخض عنها قرارات تاريخية، وإنما قليلها .. فنسرد هنا بعضا منها والتي صدر عنها قرارات تاريخية عادت بالنفع على الرياضة والرياضيين والمجتمعات عموماً:
( 1910م) بدأ الطابع العالمى للفيفا يتبلور خلال يومى 15 و16 مايو من عام 1910، حيث وافق كونجرس الفيفا برئاسة الإنجليزى دانيال بورلى خلال الاجتماع المنعقد فى ميلانو بإيطاليا، انضمام اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، للفيفا كأول عضو من خارج القارة الأوروبية.
(1929م) بدأ حلم جول ريميه بإقامة كأس العالم يتحقق فى اجتماع الكونجرس فى مدينة برشلونة الإسبانية، عام 1929، وذلك بحضور 23 اتحاد كرويا، بعد 12 شهر من مناقشة الفكرة لأول مرة، حيث أعلنت استضافة أوروجواى للحدث العالمى الذى انطلق فى عام 1930م.
(1932م) قرر كونجرس الفيفا نقل مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى مدينة زيورخ السويسرية وهو المقر الدائم حاليا، خلال الاجتماع الذى انعقد فى السويد عام 1932م، كما تم فى الاجتماع منح إيطاليا استضافة النسخة الثانية لكأس العالم.
(1960م) تميز كونجرس الفيفا فى عام 1960، بزيادة عدد الدول الأفريقية الأعضاء، حيث تم قبول دول نيجيريا، سيراليون، أوغندا، كينيا، المغرب وتونس، كما اتخذ الكونجرس موقفا حازما بأن “مباريات كرة القدم يجب أن تكون مفتوحة أمام كل الناس، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
(1988) تعتبر حملة اللعب النظيف التى أطلقت فى اجتماع الفيفا فى عام 1988، نقطة محورية كبيرة، حيث كان المتحدث للحملة هو الأسطورة البرازيلية بيليه، إلى جانب أمين عام الفيفا وقتها جوزيف بلاتر.
(1996م) قام كونجرس الفيفا المنعقد فى عام 1996، بالتصديق على عضوية الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، مع الاعتراف باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم كاتحاد قارى منفصل.
وفي يوم الجمعة 14 مارس 2019م الماضي القريب قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إجراء تعديلات كبيرة على نظام كأس العالم للأندية، حيث أعلن الرئيس جياني إنفانتينو عن استحداث نسخة جديدة للبطولة المذكورة.
وأعلن جياني إنفانتينو عن إطلاق نسخة جديدة لبطولة كأس العالم للأندية، بدايةً من عام 2021 بمشاركة 24 فريقاً، على أن تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو.وبذلك تكون تقسيمة الفرق المشاركة في البطولة الجديدة كالتالي: 8 أندية من أوروبا، 3 أندية من أمريكا الجنوبية، 3 أندية من أمريكا الشمالية، 3 أندية من إفريقيا، 3 أندية من آسيا ونادٍ واحد من قارة أوقيانوسيا. فضلاً عن مقترحاً مهماً من اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) للاتحاد الدولي من خلال زيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 لـ48 بدلاً من 32، وهو الأمر الذي كان مقرراً بطبيعة الحال لمونديال 2026م، وقد رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو بذلك، رغم المعارضة الشرسة من الدول الأوروبية لذلك.
الدول الأوروبية دائما تقاتل على مصالحها ، بل وتحارب بكل ما أوتيت من قوة لإبقاء مصالحها فوق كل أعتبار، ولكن قلما تجد دولة عربية أو إسلامية قد سبق لها أن أعترضت على قرار للمنظمات الرياضية الدولية مجحف في حقها، أو لم يراعي شؤونها وحضاراتها وأديانها وثقافاتها !! لا أدري لماذا مكتفين بأنصاف الكراسي في أروقة فيفا والآسيوي مع أننا قوة لا يستهان بها ورقم كبير!!!
أمنياتي أن يأتي يوما أرى فيه من يقود المنظمة الرياضية الأولى لكرة القدم فيفا من أحدى القارتين آسيا / أفريقيا، لنفخر ونفاخر به.
كن بخير عزيزي القارئ حتى ألقاك بمضمار رياضي جديد إن شاءاالله.