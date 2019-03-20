مدير تعليم ينبع يقف على سير العملية التعليمية في مدارس البنات

زار مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي مساء أمس، الابتدائية الحادية عشر “للبنات” ، اطلع خلالها على التجارب التعليمية المميزة في مجالات العمل التعليمي المختلفة ، يرافقه أمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي.
الجولة التي تأتي ضمن خطة الزيارات المسائية لمدارس البنات ، شملت الفصول الدراسية ، وشاهد ما يقدمه المعلمات من أعمال مميزة لتجويد المخرج التعليمي ، و اطلع على مرافق المدرسة والتجهيزات التعليمية وتحقق البيئة التعليمية الجاذبة وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة.
هذا ووقف مدير التعليم على المعرض الفني التعليمي الذي تقيمه المدرسة من الوسائل التعليمية المقدمة والذي جاء تحت شعار “أعمالنا” وتضمن عروضاً منوعة وتقارير موثقة عن البرامج التربوية المنفذة والمبادرات النوعية والتجارب المبتكرة للمدرسة ومعلماتها.
وثمن مدير التعليم الجهود المبذولة من فريق العمل ، وما تجده الطالبات من اهتمام وما تحتويه المدرسة من جوانب تميز لافتة تعكس الروح الوثابة للمعلمات والتي صنعت داخل المدرسة عملاً تربوياً خلاقاً ومتميزاً، مثنيًا على العمل المقدم من المعلمة عزة سليمان النزاوي والمستوى التنظيمي للصف الدراسي وما تقدمه من برامج إثراء متميزة جعلت منه بيئة حاضنة للإبداع، فضلاً عما تضمنه من أعمال مميزة للطالبات عرضت بطريقة لافنة ومحفزة على حوائط الصف.
الجدير ذكره أن الزيارة شملت الاطلاع على السجلات الإدارية المنظمة للعمل ، والبرامج الإرشادية ، وعدد من التجارب والمناشط المميزة التي تساعد في تحسين البيئة المدرسية.