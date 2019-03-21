“الثقافة والسياحة” بأبوظبي تنظم جولة ترويجية في 3 مدن سعودية

تقود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وفداً من شركائها يضم أبرز الشركات والجهات المتخصصة في قطاع السياحة على مستوى الإمارة في جولة ترويجية في كل من الدمام والرياض وجدة تماشياً مع الاستراتيجية الترويجية في الأسواق الرئيسية المستهدفة.
ويضم الوفد المشارك في الجولة الترويجية مجموعة من شركاء الدائرة يمثلون مختلف القطاعات مثل الطيران والفنادق والوجهات الترفيهية، من بينهم جزيرة ياس (تجارب ياس)، و”حديقة الحيوانات بالعين” وفندق “شاطئ الراحة”، و”الاتحاد للطيران” و”إكسبو 2020″ و”فنادق ومنتجعات جنه” و”متحف اللوفر أبوظبي” و”نوفوتيل أند آي بي آي إس” و”ريكسوس جزيرة السعديات”.
وتتيح هذه الجولة للشركات السعودية المعنية بقطاع السياحة والسفر والعطلات فرصة استكشاف العروض السياحية المتميزة وفرص الترفيه الشاملة التي توفرها أبوظبي، إلى جانب التعرف عن كثب على الأصول الثقافية والسياحية المتنوعة، وما تتمتع به من مزايا تعزز مكانتها كوجهة ترفيهية مثالية مفضلة لجميع أفراد العائلة.
وقال نبيل محمود الزرعوني رئيس إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تعد المملكة العربية السعودية من أهم أسواقنا الرئيسية المستهدفة لدينا، ومن خلال هذه الجولة تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة متميزة للزوار السعوديين بفضل خياراتها الترفيهية المتنوعة وباقتها الغنية من الفنادق ومراكز التسوق عالمية المستوى. كما وتسهم هذه الجولة في التواصل المباشر مع الشركات التي تعنى بهذا القطاع، لما تمثله من منصة رئيسية ومثالية للقاء صناع السياحة لتبادل المعارف والخبرات والترويج لمقومات ومعالم أبوظبي”.