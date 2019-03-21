النمر يوجه 5 نصائح للشباب الذين يعملون في وظيفتين

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصائح للشباب الذي يجمع بين وظيفتين للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية.
وقال الدكتور النمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، إن هناك عدة نصائح يجب على الشباب الذين يعملون في وظيفتين فأكثر الحفاظ عليها، وتشمل: أخذ القسط الكافي من النوم، وتناول طعام صحي، وعدم التدخين، وعدم الإكثار من القهوة، ومتابعة الضغط والكولسترول.
وتابع الدكتور النمر في تغريدات أخرى، أنه في حال كانت الفحوصات الطبية سليمة فإن الأعراض التالية قد تشير إلى الإصابة بالاكتئاب، وهى: الأرق أو كثرة النوم، وسرعة الانفعال، ونقص الوزن بشكل ملحوظ، وكثرة الشكوى من آلام القولون, والصداع, والآم الظهر.
وأضاف استشاري أمراض القلب، أنه من الأسباب المشهورة لـ«نشفان» الفم واللسان، هي: السكري، والقلق، والتهاب غدد اللعاب المناعي وأعصابها، والجفاف، وبعض أدوية المدرّات والاكتئاب والحساسية.
وأوضح أنه من أسباب حرارة باطن القدم التي قد يشعر بها البعض، السمنة، والنقرس، والسكري، وتأثر الأعصاب الطرفية، والتهاب بطانة القدم، والديسك عندما يضغط على أعصاب القدمين.
ووجه الدكتور النمر رسالة للآباء والأمهات، بعدم إهمال أي التهاب في حلق الطفل، فقد يكون ذلك الالتهاب بكتيريًّا ويسبب الحمى الروماتيزمية في المفاصل والقلب، مطالبًا في تلك الحالة بالذهاب إلى الطبيب، مشيرًا إلى أن الحمى الروماتيزمية تحدث في 3% فقط من التهابات اللوز غير المعالجة.
ونفى الدكتور النمر، ما يردده البعض من أن خل التفاح يذيب الشحوم والكولسترول من جسم الإنسان وينظف شرايين القلب، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح، كما حذر من خلطة لفتح الشرايين المغلقة، وهي عبارة عن مخلوط من الزنجبيل والثوم والليمون وخل التفاح، مؤكدًا أنها معلومة خاطئة ليس لها أساس علمي، وجربها كثير من المرضى بدون فائدة.