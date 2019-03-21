تبوك.. مواطن يتفاجأ باستيلاء أشخاص على أرضه والبناء عليها

فوجئ مواطن بتبوك باستيلاء مجموعة من الأشخاص على أرض مملوكة له منذ نحو 9 سنوات، وبناء عمارة عليها واستثمارها.
وروى المواطن محمد الشمراني تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه اشترى الأرض بمبلغ 110 آلاف ريال، واستخرج صكا لها في عام 1431 هـ، وعندما أنهى مديونيتها وجمع جزءا من المال لبناء منزل لأبنائه عليها ذهب لمعاينة الأرض، فوجد عمارة مستثمرة تم تشييدها على الأرض مملوكة لمجموعة من الأشخاص.
وأوضح وفقا لـ”سبق”، أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من استخراج صك للأرض في عام 1437 هـ، أي بعده بـ6 سنوات، متعجبا من كيفية حدوث ازدواجية في الصكوك، ومطالبا بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسبب في حدوثها.
من جانبها، أكدت أمانة تبوك وصول شكوى المواطن لها حول وجود ازدواجية صكوك بأرض حي البوادي، وأنها بدأت في مخاطبة كتابة العدل للتحقيق في المعاملات التي تم على أثرها استخراج الصكوك لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة السبب والمتسبب، وتصحيح الخطأ واتخاذ اللازم مع الجهات المختصة إذا تطلب الأمر.