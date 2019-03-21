تعرّف على نسبة الذكور والإناث المستفيدين من برنامج “حساب المواطن”

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كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، عن نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج في الدفعة 16 لشهر مارس.

وذكر القحطاني أن نسبة المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% من 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، فيما بلغت نسبة المستقلات الإناث 53% من أصل 1.4 مستفيد مستقل، ونسبة الذكور 47%.

وأضاف أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، وأن نسبة التغير في عدد المستفيدين بلغت 0.7%، ليبلغ عددهم 3.76 مليون مستفيد، فيما بلغ مجموع ما تم إيداعه منذ بداية البرنامج 37.6 مليار ريال.

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