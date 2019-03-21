تقنية الأحساء تشارك في أسبوع البيئة بشعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا” بفعاليات تفاعلية

دشن عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار ” نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ” بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء وأمانة الأحساء متمثلة في وكالة الخدمات، وذلك الساحة الرئيسية بالكلية ، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد كبير من المدربين والمتدربين .
وبدء حفل التدشين بكلمة لعميد الكلية سعد اليمني أشار فيها على أهمية المحافظة على البيئة و الحفاظ على مقدرات الوطن والمحافظة على النظافة العامة التي نستمدها من ديننا الحنيف وكذلك المحافظة على البيئة التدريبية من تجهيزات وورش ومعامل ومرافق واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يتوافق مع متطلبات السلامة المهنية.
كما أكد اليمني على حرص وتوجيه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على تسخير جميع الإمكانيات للمشاركة في أسبوع البيئة ، وتخصيص أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام للبيئة والتوعوية بأهميتها.
من جانبه أشار وكيل الكلية لشئون المتدربين الأستاذ غازي بن صالح العيد بأن الكلية تسعى أن يكون هذا البرنامج ذاتياً ومستمراً طوال ايام العام وذلك تعزيزاً لمفهوم البيئة المستدامة من خلال تشجيع استخدام الموارد الصديقة للبيئة والمحافظة عليها، مشيداً بمتابعة مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع ،وكذلك بتعاون إدارة الكلية ورؤساء الأقسام والمجتمع الخارجي في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
وبين رئيس مركز النشاط الأستاذ شكري بن عبدالله الحمام بأن فعاليات أسبوع البيئة اشتملت على زراعة 150 من الورود والزهور في الساحات الرئيسة بالكلية ، وكذلك حملة نظافة شاملة بمشاركة المتدربين والمدربين وإدارة الكلية وتزويدهم بأكياس نفايات من الحجم الكبير وقفازات لليدين ، كما تم توزيع 500 كيس صغير لنفايات السيارات تحمل شعار الحملة ، وكذلك فعاليات الرسم الجرافيكي في الهواء الطلق حيث تحاكي الرسومات البيئة وأهميتها ، كما أقيت محاضرة من جزئين الجزء الأول عن أهمية البيئة والحفاظ عليها ، والجزء الثاني عن تأثير الغازات الناتجة من عوادم السيارات على البيئة والإنسان.
فيما أشار مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ وليد بن محمد الشويهين بأنه تم المشاركة وتفعيل وسم #نحمي_بيئتنا_لرفاه_مجتمعنا الخاص بأسبوع البيئة على حساب الكلية في التواصل الاجتماعي “تويتر” الخاص بالكلية ، وكذلك وضع شعار الأسبوع على الشاشات الرئيسية بالكلية.