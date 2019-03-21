عن اليمين المتطرف في أمريكا أحدثكم

تناولت الصحافة الأمريكية -بشكل مكثف- عقب حادثة المسجدين في نيوزلاندا، وما اقترفه الإرهابي الأسترالي من قتل المصلين الآمنين؛ ملف اليمين المتطرف وأدبياته، خصوصا بعد ما أورد السفاح الأسترالي اسم الرئيس الأمريكي ترامب في مذكراته، وبالتأكيد أن معظم التناول ليس إيمانا بالحرب وتعرية روح التطرف في ذلك اليمين، بل للاحتراب الحزبي والسياسي ضد ترامب.
في لقاءاتي هنا، وأنا أجول في ولاية فلوريدا، عبر برنامج “الزائر الدولي” تحت لافتة “حوار الأديان وحرية التعبير”، ومن مدينة “جاسكون فيل” التي توصف أنها مدينة محافظة، مليئة بالمتدينين المسيحيين؛ كنت أطرح موضوع اليمين المتطرف على نخبة متنوعة من القيادات الدينية المعتدلة الذين التقيناها، وقد زرنا عدة كنائس ومدارس مسيحية وكذلك مركز الفرقان الإسلامي، وأقمنا ورش عمل وطاولات حوار مستديرة مع تلك القيادات الدينية المختلفة وبعض الإعلاميين المرموقين بالمدينة.
كنت أردد عليهم بأننا لم نلتق -في جولتنا- سوى أمثالكم من المعتدلين، ولكن ماذا عن متعصبيكم؟! أين هم أتباع وقيادات اليمين المتطرف لديكم؟ والذي تأثر ذلك السفاح الأسترالي الذي قتل غيلة، بكل حقارة وتعصب، المسلمين في نيوزلاندا؟! بودنا الاقتراب منهم واستكناه ما يؤمنون به في الحقيقة، فيصمت البعض، فيما الآخرون يجيبون بكل صراحة وتوجع وألم.
وقبل أن أسرد ما حصل بيني وبين هاته القيادات من حوار؛ أود إعطاء القارئ الكريم نبذة عن اليمين المتطرف هذا، إذ هم تيار سياسي يتبنى نزعة معادية للمسلمين واليهود والأجانب المهاجرين، ولديه تمسك متطرف بالقيم الوطنية وبالهوية السياسية والثقافية واللغوية، وعلا صوتهم في السنوات الأخيرة بسبب الهجرات المتتالية إلى أوروبا وأمريكا.
أنصار اليمين المتطرف ينظرون بعين الريبة إلى الأجانب الذين يزاحمونهم على الوظائف والمناصب في بلادهم، لأن اللاجئين يقبلون بالعمل بأجور زهيدة، فباتوا مطلوبين للعمل، وأصبحت ردود أفعالهم عدائية تجاه هؤلاء الوافدين، مسلمين أم يهود أم لاتين ومكسيكيين، العداء الصريح على أساس الدين والعرق واللون، وتطور الأمر بهم، وباتوا يروجون من بعد 11 سبتمبر للإسلاموفوبيا، وأن أوروبا وأمريكا في طريقهما لخسارة هويتهما بسبب الهجرة، ولقيت هاته الخطابات رواجا كبيرا في أوساط البيض تحديداً، وترجم تلكم الأدبيات سفاح نيوزلاندا الذي كتب في مذكراته: «أنا رجل أبيض، من والدين من أسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا، دافعي لهذا العمل هو لأجل إيماني ولأجل الغرب، ولأثبت لهم أن هذه البلاد هي بلادنا نحن وليست بلادهم ما دام فينا رجل أبيض حي»، ويكرّر في موضع آخر: «وطالما بقي رجل أبيض، فلن يغزوا أرضنا ولن يحل محل شعبنا أبدًا».
وبلغ ببعض طوائفهم مدى أبعد في التطرف والعنصرية، وسمّوهم هنا في الغرب بالنازيين الجدد، وهم يطرحون بكل صراحة، ويؤكدون عقيدة روحية وباطنية للعرق الأبيض، تتعدى العنصرية العلمية المادية المستوحاة من الداروينية، فيؤكدون أن أسلاف الآريين كانوا في الماضي البعيد بشراً متفوقين، لكنهم عانوا من الانقلاب بسبب الاختلاط مع الشعوب الأرضية، وأنه إذا أراد الآريون العودة إلى العصر الذهبي للماضي البعيد، فهم بحاجة إلى إيقاظ ذاكرة الدم، واستعادة صفاء عرقهم، هكذا بكل تعصب عرقي، واشتهر حاملو هذه الفكرة بشكلهم كحليقي رؤوس، وهيئتهم الخاصة.
اليمين المتطرف فكرة وعقيدة عنصرية كاملة، لذلك عندما كنت أطرح هذا الموضوع بين القيادات الدينية والإعلامية التي نلتقي هنا في الولايات المتحدة، كنت أواجههم بصراحة أيضا، وأقول لهم: “هذا الفكر اليميني المتطرف، إن لم تقوموا -أنتم عقلاء أمريكا والغرب- بتجريمه، ومساواته بالنازية ومعاداة السامية؛ فإنه سيتجاوزنا نحن المسلمين، واليهود، والملونين، واللاتين، إليكم أنتم أيها المسيحيون المعتدلون. إنه فكر ملوث ومسموم، وبمثل ما سكت العالم عن نازية هتلر وقتما روّج لنقاء العرق الآري، وصفاء الدم الأزرق، وبمثل ما آمن موسوليني بالفاشية، فكلفا العالم ما يزيد عن 50 مليون قتيل فقط، في أكبر حرب كونية؛ فإن مثل هذا الفكر إن لم يتحد العالم، مفكروه وقياداته على حربه وتجريمه، فإن الكون سيكون في حالة عداء وتصادم وحرب. هذا فكر متطرف ضد الإنسانية، وضد الفطرة، بل ضد مبادئكم التي قمتم عليها هنا في الولايات المتحدة، والتي وضعها الآباء المؤسسون لكم”.
الحقيقة أنهم جميعا أكدوا صحة كلامي ووافقوني، وقال أحد الإعلاميين بأنه صدم بالكامل لموقف بعض الكنائس في هذه الولاية من حادثة المسجدين. وقال أحد القيادات الدينية المسيحية المعتدلة بأنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميني متطرف، بل هو سياسي، لكنه يجامل ويغازل اليمين المتطرف كي يكسب أصواتهم في الانتخابات، وهنا المشكلة الكبرى، بأنه يلهم شبابا مسيحيين متطرفين بموقفه اللين هذا من الأدبيات المتطرفة، ويشجعهم على تكرار ما فُعل في نيوزلاندا.
كنت أردد عليهم بأن الحملة اليوم في الصحافة الأمريكية ضد اليمين المتطرف، هو نوع من التباكي الزور والكاذب والابتزاز السياسي فقط، ولا أعوّل على السياسيين الديموقراطيين، فالسياسي في النهاية ينحاز لما سيكسب، ولكن التعويل على مفكري الغرب وأمريكا ومثقفيهم والقيادات الدينية المعتدلة الذين التقينا مجموعة منهم، إذ عليهم الاصطفاف ومواجهة هذا الفكر الخطير، وعلى الأقليات والديانات الأخرى التكاتف معا، والعمل معهم، لمنع رواج هذا الفكر الذي سيقابله بالتأكيد فكر متطرف مضاد من أي دين، والمحصلة الأخيرة؛ سحب العالم لحروب عقائدية مريرة، تشغله عن التقدم والتنمية ورخاء وخير البشرية.
كنت أشعر بكثير من النشوة والاعتزاز، وأنا أعظهم أخيرا هنا في عقر بلاد العم سام، عن قيمة التعايش والتعددية وقبول الآخر، التي لطالما أشهروها بوجوهنا، بعدما بُهتوا من متطرفيهم الموجودين بين ظهرانيهم من بني جلدتهم. القوانين هنا موجودة ولكن ثقافة اليمين المتطرف تروج بقوة، وكنت أحدثهم عن مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مفتخرا بما فعله قادة وطني بهذا المجال، وبرأيي أن الفرصة مواتية لمثل هذا المركز أن يلعب دورا عالميا كبيرا اليوم، خصوصا أن حادثة نيوزلاندا أبانت أن التطرف ليس في ديننا، بل تخترم جميع أتباع الأديان، والأديان من هذه الآفة براء، ومركز الملك عبدالله يستطيع إقامة لقاءات عالمية، يحشد فيها القيادات الدينية المعتدلة في العالم، ليصطفوا جميعا ضد التطرف ومحاربي التعايش والاعتدال.
إن كنا في الحقبة الماضية؛ عدلنا مناهجنا، واستبعدنا كل ما يمت للتطرف -أو ما يفهم منه- بصلة، ووضعنا قوانين تجرّم كل ما يؤدي للتطرف؛ على الغرب اليوم أن يفعل ذات الفعل مع الأفكار العنصرية والمتطرفة التي تروج عنده، بشكل أكثر فعالية وصرامة، وهذا الموقف اللين المميّع ليس كافيا لتحجيمه أبدا.
اليمين المتطرف في الغرب، هو الوجه الآخر فعلا لأفكار داعش والقاعدة، بل يفوقهما عنصرية وتطرفا، وإن لم يتحد العالم ضده فسيكون أمام نازية جديدة.