فيديو | أخت الإرهابي مهاجم المسجدين باكيةً: صحيح أنه من العائلة لكن يستحق الإعدام

أخت الأسترالي الذي قتل أكثر من ٥٠ مسلماً في مسجدين في نيوزيلندا بعد أن شاهدت الفيديو:

صحيح أنه من العائلة لكن شخصاً قتل هذا العدد من الناس يستحق حكم الإعدام. لا أرى له عقاباً آخر. pic.twitter.com/N281zb9uMO

— Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) March 21, 2019