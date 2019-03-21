فيديو | البلطان: مباراة “المجمعة” ذكرى كارثية مؤلمة.. وهذه قيمة صفقات هتان والخيبري

#خالد_البلطان_في_كورة_روتانا

صفقة اللاعب هتان تمت مع الهلال بإجمالي 15 مليون، تتضمن بقية عقد ناصر الشمراني والبقعاوي، أما الخيبري فصفقته كانت 5 مليون. pic.twitter.com/ETERu4ov4Y

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 20, 2019