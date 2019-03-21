فيديو | البلطان: مباراة “المجمعة” ذكرى كارثية مؤلمة.. وهذه قيمة صفقات هتان والخيبري

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أعاد خالد البلطان رئيس نادي الشباب ، الحديث عن مباراة فريقه مع الرائد على ملعب “المجعمة” ووصفها بالكارثية .

جاء ذلك خلال لقاء للبلطان عبر برنامج “كورة روتانا” على قناة روتانا خليجية ، حيث قال البلطان : ” حرام مدينة مثل الرياض ما لقينا ملاعب فيها ، ويجب أن ينتهي هذا الموضوع إحنا لعبنا مباراة الفيحاء على ملعبنا وفوجئنا بمباراة الرائد يقولون غير صالح” .

وتساءل البلطان : ” يعني الفيحاء فريق غير ممتاز والرائد فريق ممتاز ؟ ، واضح اللخبطة اللي كانت في اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ، وبعدما صدر قرار نقل المباراة خلاص فهمنا أن اتحاد الكرة رايح للهاوية ولجنة المسابقات منتهية ” .

وأضاف البلطان : ” إذا أعطي الأمر لغير أهله فهذه هي النتائج ، نتائج سيئة واتحاد سيء” .

وحول استراتيجة النادي في إدارة الفريق قال البلطان : ” لا أستطيع أن أعود للعنفوان والقوة السابقة إلا بفريق قوي ” .

وأضاف البلطان في معرض رده على اتهامات البعض له ببيع لاعبين إلى ناديي الهلال والنصر: “لم أقم ببيع هتان والخيبري، وهما من رفض الاستمرار مع النادي، وكانا سيغادران “مجاناً” بعد شهر لولا استفدنا من مداخيل وصلت إلى 20 مليون ريال.”

وحول قيمة الصفقات أوضح البلطان : ” صفقة اللاعب هتان تمت مع الهلال بإجمالي 15 مليون، تتضمن بقية عقد ناصر الشمراني والبقعاوي، أما الخيبري فصفقته كانت 5 مليون.

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