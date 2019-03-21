فيديو | “البلطان”: معظم الأخطاء التحكيمية تصب في مصلحة فريقين

أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أن ناديي الهلال والنصر هما أكثر الفرق المستفيدة من الأخطاء التحكيمية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مبيناً كذلك سبب الموافقة على رحيل هتان باهبري وعبدالله الخيبري.

وقال البلطان خلال لقائه في برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن معظم الأخطاء التحكيمية صبّت فقط في مصلحة الهلال والنصر خاصة في الدور الثاني، مضيفاً أنهما أيضاً سلما من الأخطاء التحكيمية لكن هذا لا يقلل من أنهما فريقان عظيمان وأقوى من كل الفرق ويستحقان المنافسة على اللقب.

وأوضح السبب وراء الموافقة على رحيل هتان باهبري إلى نادي الهلال وعبدالله الخيبري إلى نادي النصر، مبيناً أنه لم يخطط لبيعهما ولكن من الغباء إبقاء لاعبين لم تعد لهم رغبة في البقاء.

وعن استمراره في رئاسة نادي الشباب لمواسم مقبلة، قال إنه لا يستطيع أن يعطي إجابة جازمة، لكنه كشف وجود إصرار كبير في استمراره من قبل الجماهير ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وأضاف البلطان أن لديه مشروعاً في نادي الشباب بإعادته بطلاً متوهجاً وممتعاً له هيبة، ويرغب في الاستمرار في النادي لإكمال هذا المشروع، من أجل جماهير النادي ولخدمة الوطن والرياضة السعودية.