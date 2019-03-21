فيديو | خالد الفيصل: أتمنى أن تكون جميع الجبال المحيطة بالمشاعر المقدسة معرضاً للزهور

طالب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بأن تكون جميع الجبال المحيطة بالمشاعر المقدسة بجميع مسارات الحجاج معرضا للزهور.
وقال، في تصريح له على هامش افتتاحه مهرجان الزهور الأول في المشاعر المقدسة: “أتمنى أنه إذا انتهى مشروع تطوير مدينة مكة والمشاعر المقدسة تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن تكون جميع الجبال التي تحيط بهذه المشاعر معرضا لهذه الزهور”.
فيديو | الأمير #خالد_الفيصل: نريد أن تكون الجبال المحيطة بالمشاعر المقدسة معرضاً للزهور.#قناة_السعودية pic.twitter.com/0h1VDWP6I8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 20, 2019