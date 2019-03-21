فيديو | لحظة هروب مروج مخدرات بالرياض.. والعثور على أسد يقاوم به رجال الأمن

نشر صحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة هروب مروج مخدرات، وإطلاق أعيرة تحذيرية، من كمين داخل حي شعبي وسط الرياض، فيما عثر بحوزته على أسد كان يقاوم به رجال الأمن.
وأظهر الفيديو الأول الذي نشره الصحفي سعود الشيباني محاولة المروج الهروب من رجال الأمن، ما دفعهم لإطلاق أعيرة نارية لإيقافه.
القبض على مروج بعد محاولته الهروب من كمين داخل حي شعبي وسط الرياض . pic.twitter.com/Q1wXKHH5TF
— سعود الشيباني (@saudshaibani) March 20, 2019
فيما كشف فيديو آخر أسداً في قفص، قال الشيباني إن المروج استخدمه لمقاومة وتخويف رجال الأمن أثناء القبض عليه.
ولفت الشيباني إلى أنه ألقي القبض على المروج بعد محاولته الهروب، ووُضع الأسد داخل قفص من حديد.
مروج يستعين بأسد لمقاومة رجال الأمن .#شرطة_الرياض_تبدد_احلام_مروج pic.twitter.com/210CwHH6WI
— سعود الشيباني (@saudshaibani) March 20, 2019