فيديو | لحظة هروب مروج مخدرات بالرياض.. والعثور على أسد يقاوم به رجال الأمن

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نشر صحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة هروب مروج مخدرات، وإطلاق أعيرة تحذيرية، من كمين داخل حي شعبي وسط الرياض، فيما عثر بحوزته على أسد كان يقاوم به رجال الأمن.

وأظهر الفيديو الأول الذي نشره الصحفي سعود الشيباني محاولة المروج الهروب من رجال الأمن، ما دفعهم لإطلاق أعيرة نارية لإيقافه.

فيما كشف فيديو آخر أسداً في قفص، قال الشيباني إن المروج استخدمه لمقاومة وتخويف رجال الأمن أثناء القبض عليه.

ولفت الشيباني إلى أنه ألقي القبض على المروج بعد محاولته الهروب، ووُضع الأسد داخل قفص من حديد.

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