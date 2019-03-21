ناقش ملتقى أصحاب الاعمال السعوديين بوزير الاقتصاد البلغاري ووفد الأعمال المرافق له، الذي عقد اليوم الخميس في مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض .تنمية التبادل التجاري وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية.
وتراس نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أ. منير بن سعد الملتقى، و من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد البلغاري ايمل كارناكولف ، و بحضور أول سفير لجمهورية بلغاريا في السعودية ديميتار ابادجيف ، ومشاركة وفد الأعمال المرافق له.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية القاها أ.منير بن سعد نوه فيها إلى أن المملكة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وفرص استثمارية متنوعة وواعدة تحتاج للوسائل الفعالة التي تمكّن الشركات البلغارية والسعودية من التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال الرعاية الصحية، والصناعات الخفيفة، والسياحة والترفيه، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.
مؤملا أن يكون هذا اللقاء بدايةً لحوار يساهم في زيادة معدل التجارة بين البلدين والذي وصل لـ 269 مليون دولار فقط حتى 2017م، متطلعا في كلمته لدعم تعاون الجانبين لبناء شراكات مثمرة ذات قيمة مضافة للطرفين
وفي ختام كلمته دعا جميع الشركات البلغارية للاستثمار في المملكة ، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات، مؤكدا استعداد ورغبة أصحاب الأعمال السعوديين وسعيهم للاستفادة من الموارد والمقومات لدى جمهورية بلغاريا، وفتح مجالات جديدة ومتعددة للتعاون المشترك.
ومن جانبه نوه وزير الاقتصاد البلغاري الى الاتفاقات الثنائية السعودية البلغارية ، حيث ذكر بأنه تم توقيع ثلاث وثائق مهمة في عامي 2016 و 2017: مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة ، واتفاقية الازدواج الضريبي ، واتفاق التعاون المتبادل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
ونعمل حاليًا على الاتفاق على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات. كما نتوقع إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة البلغارية والسعودية للتعاون الاقتصادي.
مؤكدا على أن الحكومة البلغارية تضع العلاقات التجارية والصناعية مع المملكة العربية السعودية .بين أولويات سياستها الاقتصادية الخارجية وستدعم جميع المبادرات لصالح التعاون بين البلدين
من جهته عبر السفير البلغاري ديميتار ابادجيف بحرصهم على تسهيل التأشيرات البلغارية للسعوديين، وتنمية التبادل التجاري و عقد الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
اللقاء شهد كذلك مشاركة من الهيئة العامة للإستثمار والتي قدمت عرضا مرئيا عن رؤية المملكة 2030 ، وكذلك مشاركة من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” التي عرفت عن دورها في دعم الاستثمارات المحلية و العالمية.