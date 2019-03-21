الرئيسية الشركات موبايلي تستعرض حلولها الداعمة للتحول الرقمي بمنتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات
شاركت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء 20 مارس 2019 بمقر الهيئة تحت عنوان “تحول رقمي لوطن طموح”. وجاء المؤتمر برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحه، وبحضور ومشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي.
واستعرضت موبايلي من خلال جناحها في المنتدى تجربتها الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عبر خدمات وتقنيات متطورة لتمكين القطاعين الحكومي والخاص من إنجاز مشروعات وبرامج التحول الرقمي واستدامته. وزار معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس جناح موبايلي أعمال في المنتدى، حيث اطلع على أحدث حلول التحول الرقمي.
هذا وقد شارك المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في موبايلي في جلسة النقاش الأولى للمنتدى، مؤكدا حرص الشركة على دعم التحول الرقمي، أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، ومساهمتها في تنمية البنية التحتية الرقمية من خلال أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تشمل الاتصال والبيانات وإنترنت الأشياء وأمن المعلومات.
وأضاف العتيبي أن “موبايلي” تعتمد على بنية تحتية ذات كفاءة عالية وكوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة ستعزز بإذن الله خطط وأهداف الشركة نحو تحقيق التطور والتحول الإلكتروني”.
يذكر أن المنتدى ناقش أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ بمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم خلاله استعراض نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م.