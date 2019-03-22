إغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة -٣

من الضرر أن تحرم على الجميع منافع واحتياجاتهم لخمس ساعات في اليوم من أجل الزام الجميع بإقامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الاسلام ، وبلا تشكيك في فضيلة هذا الركن الذي يعد مهم وصلة بين العبد وربه ولم تشرع حين انزلت على محمد بأن توقف جميع الخدمات في حين وقتها ، فهناك شبهات أدخلت حين ما ألبس الصحويين التشدد لجزيرة العربية فكانوا المتشددين هم أشد غلطة في تجبير الاجماع والاجتهادات ووضعها من الواجبات التي لم تسن لا في الكتاب ولا سنة نبينا محمد فمن اخطائهم تعظيم صغائر الذنوب والنهي والبحث عن المنكر من خلال إقحام الناس وضربهم لإغلاق المحلات واجبارهم على الصلاة بالضرب فلم تكن تلك نصيحة و العجب هو تركهم للصلاة وملاحقة الناس لإجبارهم.
فلم تكن العبادات عائق على سير حياة الفرد منذ أن خُلق وهو يعمل ويرتب اموره حسب تحركات عقارب الساعة وظلال الشمس ، التوقف عن كل شيء حين دخول وقت الصلاة ليست هي إعلان عن حالة التدين الصحي بل هي هزيمة للإجبار والضغط التعسفي فمشاعر الصلاة عظيمة وقد تكون صلاة الفرد بخشوع وطمأنية خيراً من ألف صلاة بالجماعة ، والاسلام الذي عرفته البشرية انه دين معتدل ولا ضرر ولا ضرار وهذه قاعدة مجمع عليها .
وفي زمن اشتداد الصحوة في المملكة كان الضرب والسحل لمن يتخلف عن الصلاة وعن إغلاق المحلات مع أنه لم يرتكب أية جريمة فربما صلى في مكانه فأين الخطأ في ذلك واليوم حجبت صلاحية هذه الفئة ممن كان يحسب على أعضاء رجال الحسبة الذين غلو في التدين لدرجةِ لا تطاق فقد كانوا يقمعون الفئة الغير مسلمة واجبارها على الصلاة والاصطفاف مع الجماعة مع انهم غير مسلمين فهذه ليست من صور نشر الاسلام السليم .
أن السلوك العدواني في الامر بالمعروف قد ولد فكر عند الغير وهو بعكس طبيعة اقامة صلواتنا إلا بالعصا ..
عندما شلت صلاحية هذه الفئة بالأجبار في ملاحقة الناس وتتبع سلوكهم وخطواتهم أصحبت الحياة ترتفع إلى الوعي والأدراك في الأمر باللين والأقناع بالكلمة الطيبة ، ولابد لنا أن نواكب ما حدث ويحدث من اشراقة للوعي فغايتنا تهيئة بيئة عالية الجودة تتعايش مع جميع الأديان واحترام عبادات المقيمين وحاجات المجتمع المختلفة . إغلاق المحلات أثبت أنه سلوك نابع من باب الاجتهاد ولو كان واجباً لنزل تشريع رباني بذلك لكنه اجتهاد وتنطع لا اقل ولا اكثر من ذلك فساعاتِ طويلة من الاغلاق لن تقدم في ايمان المجتمع ولن تؤخر. .