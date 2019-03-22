الأولمبياد الخاص السعودي يحفر اسمه بحروف من ذهب في الألعاب العالمية 2019

احتفل الفريق السعودي للأولمبياد الخاص بالمشاركة الناجحة التي سجلها في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وذلك مع إسدال الستار على فعاليات الحدث العالمي الملهم في الحفل الختامي للبطولة يوم الخميس 21 مارس.
هذا وقد شاركت المملكة العربية السعودية بفريق ضم خمسين رياضياً يعد الأكبر في تاريخ مشاركة المملكة بهذا الحدث، الأمر الذي يعد إنجازاً ساهم في تحقيقه الدعم الكريم من قبل حرم سمو ولي العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، التي حرصت على متابعة الفريق المشارك وتقديم الدعم الكامل له، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، وخاصة في المجالات الخيرية.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري، مساعد رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019: “بالنيابة عن الرياضيين وأسرهم والوفد السعودي بأكمله، نود أن نشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود على الدعم الذي قدمته لكل فرد في الفريق خلال كل محطات هذه الرحلة، حيث تابعت منذ اليوم الأول وباهتمام شديد كل عضو من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبنا خلال جميع التحديات والانتصارات التي مررنا بها”.
ومثّل المملكة العربية السعودية في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً شاركوا في 10 ألعاب رياضية تشمل كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينج والرياضات الموحدة. كما رافق الفريق وفدٌ ضم 200 متطوعاً وطبيباً وفرداً من عائلات الرياضيين.
وأثمرت مشاركة فريق الأولمبياد الخاص السعودي عن نيل 40 ميدالية في مختلف المسابقات، بما في ذلك 18 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية، الأمر الذي يعد أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الخاص.
وتفصيلاً، حقق فريق المملكة العربية السعودية سبع ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية في ألعاب القوى، فيما حقق فريق كرة السلة الموحد للسيدات الميدالية الذهبية وتوج بلقب البطولة دون خسارة، وحقق فريق كرة السلة الموحد للرجال الميدالية الفضية.
ومن ناحية أخرى حقق الفريق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية في منافسات البوتشي، بالإضافة إلى ميدالية فضية وميدالية برونزية في البولينغ. وكذلك حقق الفريق ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية في رفع الأثقال، ميدالية ذهبية في التزلج. كما نال الفريق ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات في السباحة، بالإضافة على ذهبية وفضية في تنس الطاولة، وبرونزية في الترايثلون.
وتعليقاً على فوزه بذهبية رفع الأثقال، قال حسن الحضريتي: “لا شيء يضاهي شعور الفوز بالميداليات من أجل السعودية. لقد بذلنا جميعنا جهوداً كبيرةً خلال التدريبات لنقدم أفضل أداءٍ ممكن في المباريات. إن فوزي بثلاث ميداليات ذهبية للمملكة جعل مشاركتي في هذه البطولة إحدى أكثر اللحظات فخراً في حياتي. أود أن أشكر الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، وأفراد أسرتي، ومدربي للجهود التي بذلوها لتشجيعي ودعمي.”
هذا وقد شهدت الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 مشاركة أكثر من 7,500 رياضي من 192 دولة للمنافسة في 24 رياضة خلال الحدث الذي أقيم خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس.
ويهدف الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص مواصلة دعم الرياضيين بعد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 عبر منظومة شاملة من البرامج التي تشمل تدريبات الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية والرعاية الصحية وغيرها.
للمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل عبر sosaf@bcw-global.com أو الاتصال على +971 58 5802350 أو زيارة الموقع الرسمي www.ksaso.sa.