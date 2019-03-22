“التجارة” تشهّر بمواطن خليجي وتغرمه 600 ألف ريال لتستره على وافدين

شهرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس) بمواطن إماراتي ووافدين اثنين من جنسية فلسطينية وأردنية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت بعد التحقيق، تورط المستثمر في تمكين الوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهما بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابهما الخاص بشركته المختصة بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في مدينة الرياض.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.