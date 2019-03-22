الكلباني يوضح سبب حذفه تغريدته في التعليق على استشهاد مصلين بنيوزيلندا

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أوضح الشيخ عادل الكلباني سبب حذفه للتغريدة التي نشرها بعد وقوع الحادث الإرهابي في نيوزيلندا الجمعة الماضية والذي سبب استشهاد عشرات المصلين.

وقال الكلباني إنه عندما كتب أن “مما يخفف المصاب أن القاتل ليس مسلماً فكم قتـل مصلون بأيدي مسلمين” كان مقتنعاً بهذا الكلام، ولا يزال على رأيه.

وأفاد أن حذفه التغريدةَ جاء استجابة لمستشاره الإعلامي الذي نصحه بحذفها بعدما رأى ردود أفعال الناس تجاهها، وإلا فهو باقٍ على قناعته، ويؤمن أن توقيت التغريدة لم يكن مناسباً لكن مضمونها صحيح ولو عاد به الزمن لما حذفها.

وشرح الكلباني – أثناء استضافته ببرنامج «بالمختصر» – موقفه بقوله إن أبرز الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم ارتكبها مسلمون مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتفجيرات الإرهابية التي عانت منها المملكة خلال الأعوام الماضية والتي نفذها تكفيريون متشددون وعلى إثرها صارت المساجد تُحمى من هؤلاء الإرهابيين، مؤكداً أن مسجده يُحمى كل جمعة من إرهابيين مسلمين قد يأتي أحدهم ويفجر نفسه موقناً أن من في المسجد كفّار يحلّ دمهم.

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