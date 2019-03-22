الكلباني يوضح سبب حذفه تغريدته في التعليق على استشهاد مصلين بنيوزيلندا

لماذا علق الشيخ عادل الكلباني هذا التعليق في تويتر بعد حادثة الإعتداء في نيوزيلاندا..

والشيخ يؤكد.. حذفتها بسبب مستشاري الإعلامي وليس بقناعة مني @abuabdelelah#عادل_الكلباني_بالمختصر pic.twitter.com/2f5whskClL

— بالمختصر (@belmokhtasartv) March 22, 2019