فيديو | أمير الرياض يفاجأ بعدم وجود موظفين خلال افتتاحه مبنى بلدية الخرج.. وهذا رده

عبر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عن غضبه من عدم وجود موظفين في مكاتبهم بمبنى بلدية الخرج الجديد، وذلك أثناء جولته التفقدية التي قام بها ظهر اليوم الخميس، متسائلا عن مكان وجودهم .
وأظهر مقطع فيديو أمير الرياض أثناء زيارته للمبنى، وهو يعاتب مسؤولاً لعدم وجود موظفين داخل مكاتبهم بقوله “نبغى البشر مو الحجر، لا.. ما يجوز، بالعكس أعيش وسطهم”، ثم سأل مرة أخرى “وينهم؟ موجودين هم؟ .”
يُذكر أن أمير الرياض افتتح اليوم مبنى بلدية الخرج الذي يقع على طريق الملك عبدالله، مؤكداً على السير على نهج خادم الحرمين الشريفين، الذي يعطي الخرج أهمية كبيرة جداً، كما كان ذلك منذ أيام الملك عبدالعزيز رحمه الله.