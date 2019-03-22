فيديو | المسند: مشاريع الرياض الكبرى ستؤثر على درجات الحرارة.. تعرّف كيف

أ.د. عبدالله المسند – أستاذ المناخ بجامعة القصيم:#مشاريع_الرياض_الكبرى ربما تخفض درجة حرارة المدينة من 2 إلى 5 درجات مئوية @ALMISNID#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/BM9dL46M0Y

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2019