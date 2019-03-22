مدير تعليم منطقة مكة والدكتور آل سليمان يناقشان “التعليم وثقافة التطوع لخدمة الحجيج”

أقيمت مساء الخميس 21 مارس 2019 بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة “مؤسسات التعليم وثقافة التطوع لخدمة الحجيج” بمشاركة ضيوف الندوة الأستاذ محمد الحارثي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة والدكتور جواد آل سليمان عميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا وإدار الندوة الكاتب الصحفي الأستاذ ضيف الله الحربي.
وتأتي هذه الندوة ضمن برامج اللجنة الثقافية بجمعية الثقافة والفنون بجدة بمتابعة مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح و بإشراف الدكتور جمعان الغامدي وهي إحدى برامج برنامج كيف نكون قدوة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
بدأت الندوة بكلمة للدكتور جمعان الغامدي رحب فيها بجميع الحضور مستعرضًا برامج جمعية الثقافة والفنون بصفة عامة وبرامج وفعاليات اللجنة الثقافية ، معرفاً بالبرنامج وذكر أن الندوة تأتي ضمن برامج اللجنة الثقافية التي تهتم بتفعيل المشهد الثقافي من خلال الأمسيات الثقافية والشعرية والدورات التدريبية واستقطاب الأدباء والمثقفين ومتذوقي الثقافة بكافة أطياف المجتمع وعلى اختلاف مشاربهم الثقافية ، كما يدخل ضمن اهتمام اللجنة الثقافية بنشر ثقافة الفرح ولغة الامتنان.
بعد ذلك قدم مدير الندوة الأستاذ ضيف الله الحربي تقديماً موجز لضيفي اللقاء ومحاور الندوة ، انتقل بعدها الحديث إلى الأستاذ محمد الحارثي الذي تناول الحديث عن دور وزارة التعليم في دعم ثقافة التطوع لدى المنسوبين والمتعلمين ثم عرض مرئي حول برامج التطوع في خدمة الحجاج والحديث عن برنامج بادر للأعمال التطوعية(بنين، وبنات) وأختتم عناصره بالحديث عن الحضانات والروضات الموسمية ثم انتقل الحديث إلى الدكتور جواد آل سليمان الذي تحدث عن دور مؤسسات التعليم الجامعية في خدمة الحجيج التطوعية والمعوقات التي تواجه مؤسسات التعليم في خدمة الحجيج وأختتم حديثه بعنصر يتناول تطلعات وطموح مؤسسات التعليم لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً ساهم في نجاح الندوة من خلال المداخلات الثرية والحوارات المميزة.
وفي نهاية الندوة كرّم الدكتور جمعان الغامدي مشرف اللجنة الثقافية الأستاذ محمد الحارثي والدكتور جواد آل سليمان والأستاذ ضيف الله الحربي.