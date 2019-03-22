مصر همزة الوصل بين العرب وافريقيا

عقد في مصر بالفتره من ١٦ الى ١٨ مارس الملتقى العربي الافريقي بمشاركة اكثر من ١٥٠٠ شاب من الدول العربية والافريقية وهذا الملتقى برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي استطاع خلال فترتي حكمه اعادة مصر الى مكانتها في العالمين العربي والافريقي وقطع الطريق امام كل من له اطماع في العالم العربي والافريقي وتحقيق التكامل بينهما في كافة المجالات التي يمكن ان تحقق التنمية والرخاء وتقضي على الحروب والنزاعات بالاضافة الى توحيد الجهود المشتركة بين العرب وافريقيا لمواجهة الارهاب والافكار المتطرفة للقضاء على سرطان الارهاب وقطع الطريق امام داعميه.
مصر تولت رئاسة الاتحاد الافريقي بداية هذا العام ولها اهداف في حل كثير من المشاكل والنزاعات في القارة الافريفية وحتى تستطيع مصر تحقيق اهدافها قامت بالتواصل مع شركائها الافارقة لان مصر بوابة افريقيا وامن الدول الافريقيه مهم جدا لامن واستقرار مصر والدول العربية.
الملتقى العربي الافريقي سبقه عددا من اللقاءات بين الشباب العربي والافريقي في مصر من خلال منتدى شباب العالم ومنتدى افريقيا ٢٠١٨ وهذة اللقاءات وضعت على عاتق الشقيقة مصر مسؤولية كبيرة في تحقيق التكامل العربي الافريقي وهذا ما جعل فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتخذ عددا من التوصيات والقرارت الهامه التي تخدم التكامل بين العرب وافريقيا خاصة ان مصر نقطة تلاقي بين الحضارتين العربية والافريقية ومن هذه التوصيات فتح باب المشاركه للباحثين من الدول العربية والافريقية للاستفاده من بنك المعرفه المصري وهذا الامر سوف يخدم كثير من الباحثين ويخدم العلم والعلماء في الدول العربية والافريقية وهذا سوف يساهم ايضا في تحقيق التعاون في مجالات البحث العلمي من خلال مجلس التعاون بين الجامعات العربية والافريقية الذي تم اقراره في الملتقى وفي مجال الصحة اعلن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلاق مبادرة مصرية من اجل القضاء على فيروس سي لمليون افريقي وايضا تدشين حملة مائة مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر وهناك قرارت وتوصيات اخرى منها تشكيل فرق عمل من الشباب العربي والافريقي لتحقيق فرص التكامل العربي والافريقي في كافة المجالات والتجهيز لملتقى مصر والسودان وتوظيف منصات اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لازالة الصورة الذهنيه الخاطئه عن العلاقات العربية والافريقية والعمل على تمكين الشباب والمرأه من خلال تدريبهم وتأهيلهم.
من وجهة نظري قرارت هامة سوف تخدم مصالح الدول العربية والافريقية وهذا يحتاج الى مساندة عربية وخليجية لجهود الشقيقة مصر لان ذلك سوف يساهم في استقرارنا وامننا جميعا وعلينا ان نغلق صفحات الماضي بكل اخطائه ونفتح صفحة جديدة مع مصر همزة الوصل بين العرب وافريقيا.