وزير الحرس الوطني يوجه بمحاسبة المقصرين في واقعة الوحدات السكنية الخالية داخل مدن الوزارة

الرئيسية أنحاء الوطن وزير الحرس الوطني يوجه بمحاسبة المقصرين في واقعة الوحدات السكنية الخالية داخل...
كشفت وزارة الحرس الوطني، في بيانٍ لها، حقيقة ما تم تداوله، عن وجود وحدات سكنية غير مستغلة وخالية داخل المدن السكنية التابعة للوزارة.
وأوضح متحدث الوزارة المقدم محمد العمري أنه بعد زيارة وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440هـ، زارت جميع المدن السكنية واطلعت على الملاحظات وآلية العمل المتبعة.
وأضاف أن اللجنة أوصت باستحداث إدارة “المدن السكنية” تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية، وتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة على المنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.
وأشار إلى أنه بناءً على هذه التوصيات وجه وزير الحرس الوطني، بمحاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين، والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع “برنامج جودة الحياة” أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبين أنه رُصدت 417 فيلا سكنية غير صالحة للسكن، وأنه بتوجيهات الوزير أُعيد تأهيل 77 فيلا وتجهيزها، منها 61 فيلا بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، و16 فيلا في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها جميعاً للمستفيدين بشكل نهائي.