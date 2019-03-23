الاتحاد الأوروبي يصدم “ترامب”: موقفنا من “الجولان” لم يتغير

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من هضبة الجولان رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة، التي استولت عليها في حرب1967.
وقال “توسك” في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي: “موقفا لاتحاد الأوربي معروف جيدا ولم يتغير، وهو أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي سيادة للكيان المحتل على هضبة الجولان السورية”.
من جانبها، أعلنت الخارجية الفرنسية أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وفقما قال ترامب الخميس “سيكون مخالفا للقانون الدولي”.
وأضاف بيان الوزارة: “تم الإقرار بأن هذا الوضع باطل ولاغٍ في عدة قرارات لمجلس الأمن، بالأخص القرار 497 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وختم البيان بأن “الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، الأرض المحتلة، سيكون مخالفا للقانون الدولي بالأخص، واجب الدول عدم الاعتراف بوضع غير قانوني”.