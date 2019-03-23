“اليونسكو” تحتفي بالأمير بدر بن عبدالمحسن في “اليوم العالمي للشعر”

ليلة ساحرة، التقت فيها الصحارى بالسين، والغدير .. الرمال .. الرمضاء .. نقشها بدر بن عبدالمحسن على خيال العالم، وبذرها في تفاصيل الجماليّات الكونيّة. #بدر_بن_عبدالمحسن_في_اليونسكو pic.twitter.com/PoU3943cYj

منذ السبعينات وحتى اليوم .. ما زال بدر بن عبدالمحسن يطفو على التاريخ .. ولمدة 40 عامًا من الكتابة .. ما زال "باقي منّه ليل وضي نجمة ما ذبلت"#بدر_بن_عبدالمحسن_في_اليونسكو pic.twitter.com/y3tfOGnVuJ

— Misk Foundation | مسك الخيرية (@MiskKSA) March 21, 2019