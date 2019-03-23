“اليونسكو” تحتفي بالأمير بدر بن عبدالمحسن في “اليوم العالمي للشعر”

احتفت منظمة الثقافة والفنون والعلوم “اليونسكو” بالشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، خلال أمسية ثقافية شعرية في العاصمة الفرنسية باريس، ألقى خلالها الأمير عدداً من أعماله الشعرية.
وجاءت الأمسية احتفالاً باليوم العالمي للشعر، بالتعاون بين “اليونسكو” ومنظمة “مسك الخيرية”، ومؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، وشارك فيها لفيف من أعضاء المنظمة، والمهتمين بالشعر والأدب من فرنسا والعديد من دول العالم، إلى جانب حضور عربي كبير، وصاحبت الأمسية ترجمة فورية للقصائد إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وكرمت مديرة “اليونسكو” أودري أزولاي، الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن تقديراً لإسهاماته الشعرية والفنية المتفردة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً.
حضر الأمسية التي أقيمت مساء أمس الأول (الخميس) وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وسفير المملكة لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، وسفير الإمارات في الرياض الشيخ شخبوط آل نهيان، وعدد من المسؤولين.
وصاحب الأمسية معرض فني تم خلاله عرض 36 لوحة تشكيلية تجسد إبداعات الأمير بدر بن عبد المحسن، ويعكس بعضها ما يكتبه من قصائد، وبالعض الآخر يعبر عن نشأته وثقافته.
ليلة ساحرة، التقت فيها الصحارى بالسين،
والغدير .. الرمال .. الرمضاء .. نقشها بدر بن عبدالمحسن على خيال العالم، وبذرها في تفاصيل الجماليّات الكونيّة. #بدر_بن_عبدالمحسن_في_اليونسكو pic.twitter.com/PoU3943cYj
— Misk Foundation | مسك الخيرية (@MiskKSA) March 22, 2019
منذ السبعينات وحتى اليوم .. ما زال بدر بن عبدالمحسن يطفو على التاريخ .. ولمدة 40 عامًا من الكتابة .. ما زال "باقي منّه ليل وضي نجمة ما ذبلت"#بدر_بن_عبدالمحسن_في_اليونسكو pic.twitter.com/y3tfOGnVuJ
— Misk Foundation | مسك الخيرية (@MiskKSA) March 21, 2019