بمشاركة القوات الجوية السعودية.. اختتام مناورات “العلم الأحمر” في أمريكا | صور

شهدت قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة، اليوم (السبت)، ختام مناورات تمرين العلم الأحمر 2019، الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية.
وخاضت القوات الجوية المختلفة المشارِكة في التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، خلال 800 طلعة جوية شهدها التمرين، نفذت القوات الجوية السعودية 95 طلعة منها.
وأثبت الطيارون السعوديون خلال التمرين كفاءتهم القتالية العالية وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.
من جانبه، قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، إن هذه المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات بين القوات الجوية للدول المشاركة والرفع من مستوى الجاهزية.
وأكد العقيد بن شري أن الأطقم الجوية والفنية حققوا نجاحاً متميزاً وبمستوى عال من الدقة والاحترافية، حيث تكللت جميع الطلعات الجوية بالنجاح، مشيراً إلى أنهم عازمون على تحقيق رؤية قائد القوات الجوية في “قوة جوية يقظة قادرة ومؤثرة في أي وقت وتحت أي ظرف”.