تأجيل دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لشهر اغسطس

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لدول (غرب آسيا) فقط لتقام في شهر أغسطس بدلا من يونيو.
وطرح الاتحاد الآسيوي فكرة تأجيل مباريات دور الـ16 إلى شهر أغسطس بسبب مشاركة منتخبي قطر واليابان في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تحتضنها البرازيل من 14 يونيو وحتى 17 يوليو.
ووافقت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في البطولة (الهلال, الأهلي, النصر, الاتحاد) على فكرة التأجيل كونه “يخدم مصلحتها”.
وسيكون الموعد الجديد لمباريات دور الـ16 هو:
الذهاب: 5 – 6 أغسطس
الإيابا: 12 – 13 أغسطس
وبناء عليه سيتم تعديل فترات تسجيل اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في هذا الدور من البطولة.