رئيس حزب دنماركي متطرف يحرق نسخة من القرآن الكريم أثناء صلاة المسلمين الجمعة

تجرأ رئيس حزب دنماركي متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم وتوثيق ذلك بالفيديو، فيما تحرش عضو حزب آخر لفظياً بالعشرات من المسلمين الذين أدوا صلاة الجمعة أمس أمام مبنى البرلمان الدنماركي بالعاصمة كوبنهاغن، تعبيراً عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
وظهر رئيس حزب “تشديد الاتجاه” اليميني ويدعى “راسموس بالودان” في مقطع فيديو وهو يقوم بحرق نسخة من المصحف، بحضور عدد من أنصاره وذلك في مكان يبعد 100 متر عن الساحة التي أدى بها المسلمون الصلاة، حيث منعتهم قوات الشرطة من الاقتراب أكثر.
وبحسب وكالات أنباء دولية فإن المجموعة اليمينية المتطرفة عملت على إثارة الضجيج أثناء أداء المسلمين للصلاة، وذلك بإطلاق أصوات عالية من أبواق هوائية، في الوقت الذي حصل فيه المسلمون على التصاريح الرسمية لإقامة الصلاة أمام البرلمان.
وأفادت أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري اليميني المتطرف “مارتن هنريكسن” سعى كذلك لاستفزاز المصلين بالتجول في الساحة المخصصة للصلاة والتحرش لفظيا بالمصلين.
وكانت رئيسة البرلمان البلمان الدنماركي “بيا كيرسجارد” أعلنت معارضتها لأداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان.