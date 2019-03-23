شاهد.. الأميرة ريما بنت بندر في مقدمة مستقبلي بعثة فريق الأولمبياد السعودي بمطار الملك خالد

نظّمت الهيئة العامة للرياضة استقبالاً حافلاً لبعثة المنتخب السعودي المشاركة في “الأولمبياد الخاص”، عند وصولها إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويظهر مقطع فيديو وصور استقبال سفيرة المملكة لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي لأفراد الفريق السعودي، بعد مشاركتهم الناجحة في “الأولمبياد الخاص”.
وحقق فريق الأولمبياد الخاص السعودي، البالغ عدده 50 رياضياً، 40 ميدالية، منها 18 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.