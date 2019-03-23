فيديو | السبر يوضح حكم تسديد أقساط القروض عقب اكتشاف أنها معاملات ربوية

#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر

حكم تسديد القرض الربوي من فوائد ربوية ؟ https://t.co/0GEDYLXK3D pic.twitter.com/vRGKkw36lo

— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 22, 2019