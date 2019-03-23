فيديو | الشاعر فلاح القرقاح يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين في حفل مهرجان الإبل

أمام #خادم_الحرمين_الشريفين.. قصيدة الشاعر فلاح القرقاح.

والسعوديين ماهم بتمر في طبق.. اللي ما يفقه إلى شاف وحدتهم فقه

بيعة آل سعود في أرقابنا لآخر رمق.. كيف ننقضها وهي فرض ماهي بصدقة

⁧#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل⁩ pic.twitter.com/nOe1awsElc

— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 23, 2019