فيديو | المغامسي يوضّح رأيه في زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال

ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/sbbSSJQ6Iz

— MBC1 (@mbc1) March 23, 2019