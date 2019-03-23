فيديو | المواطن مُنقذ معلمة بريدة من اعتداء شخصين يروي تفاصيل الواقعة

شجاعة شاب سعودي أنقذ مُعلمة مغتربة من الاعتداء عليها..

نايف الحربي يروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الواقعة التي كادت تكلفة حياته#خليجية pic.twitter.com/atTaB4VtAC

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2019