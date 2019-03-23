فيديو | المواطن مُنقذ معلمة بريدة من اعتداء شخصين يروي تفاصيل الواقعة

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روى الشاب نايف الحربي الذي أنقذ معلمة في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، من كمين نصبه لها رجلان تحت الدرج بالقرب من شقتها، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وأوضح أنه عندما وصل عند بيت المعلمة التي يقوم بتوصيلها، لاحظ خروج شخص من البيت ورجوعه مرة أخرى بشكل سريع، فوقف عند البيت ورأى طرف ثوب عند باب البيت وهو مدخل مشترك لشقتين فاشتبه في الأمر.

وأضاف أنه أراد أن يطمئن فترك المعلمة مع والدته التي كانت ترافقه في السيارة، وأغلق السيارة عليهما، ودخل البيت للتأكد، وتفاجأ بوجود شخصين مختبئين خلف الدرج، هجم عليه أحدهما وضربه بعصا.

وأشار الحربي إلى أنه تشابك بالأيدي مع من ضربه، فطعنه الثاني في ذراعه مرتين، ثم هربا من البيت، ونجح هو بمجهود كبير في العودة للسيارة، فصاحت أمه والمعلمة عندما شاهداه والدم ينزف من ذراعه، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى البيت وصعد عند الشقة ليرى إن كان هناك من يختبئ في الأعلى.

وبين أنه عاد مرة أخرى واصطحب أمه والمعلمة، التي فتحت الشقة واطمأنت على أولادها، ثم اتصلت على زوجها ليحضر إليها، كما حضرت الشرطة والهلال الأحمر، وتم علاجه وخياطة الجرح في ذراعه الأيمن.

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