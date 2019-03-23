فيديو | مجهول يحاول طعن كاهن داخل كنيسة في كندا على الهواء مباشرة

تعرض كاهنٌ لمحاولة طعن خلال قداس في كنيسة القديس يوسف بمونتريال الكندية، في وقت بث القداس على الهواء مباشرة، حيث قُبض على المهاجم، ولم يصب الكاهن بإصابات مؤثرة.
وأوضح مقطع فيديو من داخل الكنيسة شاباً يتجه مباشرة إلى الكاهن “كلود جرو”، وصعد إلى المنصة حاملًا سكيناً في يده، وفقاً لـ “ديلي ميل” البريطانية، فحاول الكاهن الهرب، فهاجمه الشاب وسقطا معاً على الأرض، في الوقت الذي أسرع الحاضرون لإنقاذ الكاهن.
وبالفعل قُبض على المهاجم، فيما وقف الكاهن على قدميه مباشرة، وأسرع الحاضرون للاطمئنان عليه حيث تبين أنه أُصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.
ولم تُعلن شرطة مونتريال بعد نتائج التحقيق مع المهاجم، إلا أنها أشارت إلى أن دوافعه غير واضحة حتى الآن، كما لم يتم توجيه الاتهام له بعد.