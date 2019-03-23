فيديو وصور | عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بالدمام

أحيا النجم المصري عمرو دياب أمس الجمعة حفلاً غنائياً في مدينة الدمام، ضمن حفلات موسم الشرقية.
وبدأ عمرو دياب الحفل بتحية الجماهير، قائلاً: “يسعدني ويشرفني وجودي معكم اليوم لأول مرة، في هذا البلد العظيم الذي أكن له كل حب واحترام وتقدير، وأشكر صديقي الشاعر المستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة”.
وشهد حفل دياب حضور عدد كبير من الجماهير الذين تفاعلوا مع أغانيه القديمة والحديثة والتي منها (هدد من كلمات تركي آل الشيخ، حبيبي يا نور العين، هو ده اللي أنا بتمناه، تملي معاك، روحي فيك من زمان، شوقنا أكتر شوقنا).
وكان مهرجان الشرقية الغنائي شهد حضور نجوم عالميين مثل بيتبول وديدماوس يوم 21 مارس، وآكون وفرانش مونتانا وعمرو دياب أمس الجمعة 22 مارس في لايف بارك بالدمام.