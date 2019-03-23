قراءة في زيارة بومبيو إلى لبنان

اختتم مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي زيارة الشرق الاوسط بزيارة الى لبنان بعد جولة شملت الكويت واسرائيل وتعتبر زيارته الى لبنان هي الاهم في جولته في اطار استراتيجة الادارة الامريكية لمواجهة ايران واذنابها في الشرق الاوسط.
بومبيو تحدث في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اللبناني جبران باسيل عن خطورة حزب الله على لبنان والشعب اللبناني وقال ان لبنان يحتاج الى مواجهة ارهاب وتهديد واجرام حزب الله واضاف الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ايران دون هواده وان حزب الله يتحدى الحكومة والدولة اللبنانية ويعرض امن الشعب اللبناني للخطر وان حزب الله يتصرف بأوامر من النظام الايراني وتساءل بومبيو هل ساهمت ايران وحزب الله في تنمية الوضع في لبنان؟
من وجهة نظري تصريحات بومبيو في لبنان موجهة الى الشعب اللبناني يطالبه بضرورة مواجهة حزب الله المدعوم من ايران والذي يعرض لبنان والشعب اللبناني الى الخطر بسبب استخدام حزب الله في مغامرات ايران في الاقليم وهذا ما حدث في سوريا عندما تدخل حزب الله في الساحة السورية للدفاع عن نظام بشار الاسد وايضا تدريب حزب الله عناصر الحوثي لزعزعة امن واستقرار اليمن بالاضافة الى تهديد امن واستقرار السعودية ودول الخليج.
حزب الله دخل في كل مؤسسات الدولة اللبنانية وهذا ما يقلق الولايات المتحدة التي ترى حزب الله ينفذ اجندة ايران الخبيثة وهذا يجعل لبنان تحت سيطرة ايران وهذا ايضا سبب زيارة بومبيو الى المنطقة في يناير الماضي وعقد مؤتمر بولندا في فبراير الماضي لمواجهة ايران واذنابها لكن الولايات المتحدة الامريكية لن تقف مكتوفة الايدي وسوف تفرض مزيدا من العقوبات التي سوف تؤدي الى خنق النظام الايراني وتقليم اظافره في المنطقة وهذة النظرية اثبتت نجاحها بعد اعلان حسن نصرالله تأثير العقوبات على حزب الله ودعا انصاره الى التسول من اجل استمرار حزب الله.
بومبيو التقى خلال زيارته الى لبنان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية اللبنانية ربا الحسن ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وكل هذه اللقاءات تحدث فيها بومبيو على ان لبنان يمكن ان يواجه مخاطر كثيرة اذا لم يتخلص من حزب الله لكن يبدو ان هناك اجماع على رأي واحد باستثناء الحريري وهذا الرأي عبر عنه باسيل ووزارة الخارجية اللبنانية ان لبنان لا يعترف بتصنيف حزب الله منظمة ارهابية وانه لبناني وغير ارهابي لكن هذا الرأي يدل على مدى سيطرة حزب الله على مؤسسات الدولة اللبنانية وان ذلك سوف يؤثر سلبا على مستقبل لبنان ويحرمه من مساعدات امريكية كانت ستساعد لبنان كثيرا في الازمة الاقتصادية التي يمر بها.
والسؤال الاهم ماذا سيقول بومبيو لترامب عندما يعود الى الولايات المتحدة؟ وماهي القرارت التي يمكن ان يتخذها ترامب لازاحة حزب الله من المشهد اللبناني وتخليص لبنان من السيطرة الايرانية؟
هذا ما سوف تجيب عنه الايام القادمة.