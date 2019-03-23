من داخل مسجد بنيويورك.. أمين الأمم المتحدة يؤكد على حرمة دور العبادة

زار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أحد مساجد مدينة نيويورك، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وذلك تعبيراً عن تضامنه ودعمه ورفضه لجميع أشكال التعصب والكراهية.
وقال غوتيريش: “أنا هنا اليوم لأعرب عن تضامني، وأقدم دعمي لكم ولأسركم ومجتمعكم، وهذه هي روح الإسلام، ودين الحب والتعاطف والتسامح والرحمة”.
وشدد على ضرورة التصدي للتطرف بكل أشكاله، سواء ما يستهدف المساجد أو غيرها أو أي مكان آخر، مطلقاً دعوة للتأكيد على حرمة كل أماكن العبادة وسلامة المصلين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه طلب من الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، وضع خطة عمل للأمم المتحدة بأسرها للانخراط بالكامل في دعم حماية المواقع الدينية.
كما طلب من تحالف الحضارات التواصل مع الحكومات والمنظمات الدينية والقادة الدينيين وغيرهم، ما يمكن عمله لمنع هذه الهجمات وضمان حرمة المواقع الدينية، مشدداً على ضرورة الاتحاد ضد الكراهية وكل أشكال التعصب.
وقال غوتيريش “عندما كنت مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين شاهدت سخاء الدول الإسلامية عندما كانت تفتح دوماً حدودها أمام الناس الذين يعانون من الأزمات في عالم تـُغلق فيه الكثير من الحدود”.