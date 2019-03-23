نظام الاحتلال يعتقل المخرج الأحوازي حسن نصر بعد إنتاجه نشيد وطني أحوازي

اعتقلت سلطات الاحتلال الإيراني الأربعاء الماضي العشرين من مارس / آذار الجاري، المخرج الأحوازي حسن نصر الساري، وزميله حسين العاشق الصاكي، إضافة إلى الشاعر باقر الخسرجي، العاملين في مؤسسة نصر للفنون الأحوازية، ونقلتهم إلى مكان مجهول، دون إبداء أية أسباب لعملية القبض عليهما.
وجاء الاعتقال في أعقاب إطلاق مؤسسة نصر للفنون نشيد وطني بإسم ” الوحدة الوطنية”، الذي لاقى رواجا كبيرا بين الأحوازيين، بجانب العديد من الأعمال الوطنية، التي سبق وانتجتها المؤسسة.
وفي أعقاب عملية الاعتقال اطلق ناشطون أحوازيون هاشتاق #كلنا حسن النصر في صفحات التواصل الاجتماعي تضامنا مع المخرج حسن النصر. من أبرز أعمال حسن النصر ومؤسسته “زفة نصر” للفنان سيد جميل العبودي، وأنا أحوازي للفنان حسين الخالدي الأحوازي.
و يستمر مسلسل الاعتقالات بحق المواطنين الأحوازيين خلال الشهور الماضية وخاصة على مستوى الساحة الفنية، حيث استدعى عناصر جهاز المخابرات عدد من العاملين في مجال الصوت والغناء منهم الفنانین، علی کارونی و مهدی یراحی.