الأحساء.. طفل مصاب بالتوحد مبتكر ويحصد 12 شهادة تميز

حاز طفل مصاب بمرض التوحد، يبلغ من العمر 11 عاماً، ويقيم في محافظة الأحساء، 12 شهادة تميز في مجال البرمجة والروبوت.
وأوضح والد الطفل أن ابنه مؤمل المحمد دخل هذا المجال حينما كان في سن الرابعة، قبل أن يحصل على 5 دورات تدريبية متخصصة، إلى جانب مشاركته في فعاليات تابعة للإدارة العامة لتعليم الأحساء.
وبيَّن المحمد، وفقاً لـ”الوطن”، أن ابنه تطورت مهاراته في هذا المجال حتى تمكن من فك وتركيب أجزاء الهواتف النقالة بسرعة، وكذلك تركيب أجزاء ألعاب الأطفال الإلكترونية.
ولفت إلى أن أبرز ابتكارات “مؤمل” هي نموذج لغسالة ملابس مصنوعة من الكرتون، وثلاجة مصنوعة من الفلين تعمل على البطاريات الجافة، وخلاط للعصير يعمل على محرك بواسطة البطاريات الجافة، وحاوية نفايات تتحرك بواسطة الهاتف المحمول، ومجسم لطائرة شراعية.