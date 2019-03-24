الرئيسية أنحاء الوطن “الإنتربول السعودي” يطيح بجانٍ محكومٍ بالإعدام قدم إلى المملكة هارباً من مصر
أطاح الإنتربول السعودى بجانٍ هاربٍ محكومٍ عليه بالإعدام فى قضية قَتل ارتكبها في مركز المحلة بمحافظة الغربية بمصر، وجاء القبض عليه بناء على طلب مقدم من الإنتربول المصرى لاسترداد المتهم.
وكانت التحريات التي أجرتها المباحث المصرية توصلت إلى أن المتهم هرب إلى المملكة قبل صدور حكم الإعدام بحقه فى قضية قَتل وقعت أحداثها في عام 2016.
وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية فإن الأجهزة المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني.