الإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة بالقنفذة

القنفذة – حمد العلوي
اختتمت الدورة الثانية للإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة NRP بالتعاون مع البرنامج السعودي لإنعاش حديثي الولادة SNRP وذلك ضمن إطار الخطط السنوية لوزارة الصحة في تطوير الكوادر الفنية و تحقيق معايير المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى – أمان (ESR).
و حيث أوضح الناطق بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي إن هاتين الدورتين تأتي ضمن مجموعة دورات من المقرر إقامتها بالتعاون مع إدارة التمريض بصحة القنقذة لتدريب العاملين من كوادر التمريض بأقسام (الولادة، العناية المركزة للأطفال ، الطوارئ، تنويم نساء ما بعد الولادة ، الحضانة) ، حيث تم الانتهاء من تدريب عدد ٤٠ ممرضة حتى الان مع نهاية الدورة الثانية على أيدي مجموعة متميزة من الاستشاريين المختصين في هذا المجال من مختلف مناطق المملكة حيث عقدت هذه الدورة بإدارة التدريب والابتعاث بصحة القنفذة.