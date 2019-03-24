التحالف: ميليشيا الحوثي اخترقت “اتفاق الحديدة” 55 مرة خلال 24 ساعة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، إنه رصد 55 خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب ميليشيا الحوثي في الحديدة على مدى الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن التحالف أن الانتهاكات الحوثية شملت إطلاق الذخيرة من مختلف الأسلحة الخفيفة، ومدافع الهاون، وصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين.
كما أسفر قصف الميليشيا الكثيف على منازل المواطنين في مديرية التحتيا غربي اليمن، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، فيما قالت مصادر محلية إن الحوثيين أمطروا الأحياء السكنية في الحديدة بعشرات القذائف وتعرضت المنازل لأضرار جسيمة.
في غضون ذلك، أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي، تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة؛ حيث حررت مواقع استراتيجية يتمركز بها الانقلابيون، من بينها مجمع الشبوك وتبة التمساح والهضاب المطلة على وادي النخيل بمديرية كتاف، حسبما ذكر موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني.
وبحسب الموقع، لا تزال المعارك مستمرة حتى مساء السبت، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي إلى جانب خسائر كبيرة في العتاد ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.