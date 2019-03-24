الرئيسية أنحاء الوطن “الحربي” يشكر خادم الحرمين الشريفين على تعيينه محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية
رفع معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأعرب عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عزوجل أن يكون عند حسن ظن الجميع ويخدم هذا الوطن وأبناءه بما يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري الخارجي للمملكة.
كما أعرب الحربي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجيه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على جهوده في تعزيز وتمكين التجارة الخارجية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
كما ستسهم الهيئة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والذي يرأسه معالي وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
السيرة الذاتية للاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي:
شغل منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمارمنذ عام 2016، يتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي.
تقلد العديد من المناصب القيادية والادارية في القطاع المالي والبنكي الخاص آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنك الامارات دبي الوطني المالية بالمملكة.
كما يشغل حالياً عضو في عدد من مجالس الادارات واللجان المحلية والدولية ومنها أبرزها مجلس ادارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس ادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الاستثمار فيها، وممثل المملكة في مجلس ادارة المركز الاسلامي لتنمية التجارة، كما شغل سابقاً عضواً في مجلس ادارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ومجلس ادارة برنامج كفالة.
حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الادارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولديه العديد من الدورات القيادية والادارية المتقدمة.