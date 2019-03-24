الخبر تشعّ بالألوان الزاهية وتستقطب أكثر من عشرة آلاف مشارك ضمن فعالية سباق الألوان

شهدت مدينة الخبر انطلاق أول سباق غني بالألوان خلال نهاية الأسبوع، حيث انضم أكثر من عشرة آلاف مشارك إلى “سباق الألوان” الذي نظمته “صانسيلك” واستقطب السباق الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، آلافاً من المشاركين السعوديين والمقيمين الذين انغمسوا من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم بمساحيق ملونة مختلفة ليقضوا أمتع الأوقات في “أسعد 5 كيلومترات على الأرض”.
واستمرت الاحتفالات بعد انتهاء السباق، حيث انضم المشاركون إلى المهرجان الختامي الضخم على أنغام منسق الموسيقى، وزخر المهرجان بالموسيقى وفرص التقاط الصور التذكارية ، وجاءت تشكيلة الألوان التي غمرت المشاركين في السباق والمهرجان الختامي في صوره لتعكس رسالة “سباق الألوان” لتعزيز الاندماج بين كافة أفراد المجتمع، حيث انخرط الجميع من الشباب والمفعمين بروح الشباب والأصدقاء والعائلات والرياضيين وغير رياضيين في المرح والترفيه.
ويهدف “سباق الألوان” إلى تحفيز ونشر الإلهام لتبني نمط حياة صحي في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. ويعتبر سباق الخبر، المتزامن مع “موسم الشرقية 2019″، بمثابة احتفال بالصحة والسعادة والاستقلالية في بيئة ممتعة وخالية من المنافسة تتيح للمشاركين تحسين لياقتهم البدنية وإمضاء أوقات ممتعة في آن واحد.
تمحورت الفكرة الرئيسية من إقامة السباق غير التنافسي حول الاحتفاء بالبطل الكامن في داخل كلّ منا، ذاك المقدام الذي لا يعترف بالمستحيل وصاحب العزيمة التي لا تنثني. وقد ارتدى كل مشارك الأزياء والاكسسوارات التي تحويها حقائب السباق الخاصة بهم، بما في ذلك القمصان وربطات الرأس الحصرية لسباق الألوان. وحصل المشاركون الذين ركضوا وساروا نحو خط النهاية على ميدالياتهم محدودة الإصدار لعام 2019.
بدورها، قدمت الهيئة العامة للترفيه الدعم للحدث، وتعليقاً على هذا الدعم قال سلطان الفقير، المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة العامة للترفيه: “شهد الحدث الأول من سلسلة ’سباق الألوان‘ الذي انطلق في الخبر خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالاً لافتاً وتوافد عليه 10433 مشارك من جميع أنحاء المملكة للانخراط في نشاط صحي يجمع بين المرح واللياقة البدنية والعطاء وعمل الخير. ويعد ’ سباق الألوان‘ المقام برعاية صانسيلك فرصة مثالية لعيش ذكريات رائعة والتقاط صور جميلة والاحتفاء بالصحة والسعادة والاستقلالية. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث، سنكشف قريباً عن موعد الحدثين التاليين المقرر إقامتهما في الرياض وجدة”.
وأضاف الفقير: “يتماشى ’ سباق الألوان‘مع أهداف الهيئة العامة للترفيه المتمثلة بدعم وابتكار خيارات جديدة إضافية لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المشابهة والتي سيكون لها تأثير مباشر على نمط حياة المواطنين ورفاهيتهم”.
وقد حظيت سلسلة “سباق الألوان”، وهي أكبر سلسلة أحداث في العالم، بمشاركة أكثر من 7 ملايين متسابق في أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم بعد إضافة المملكة العربية السعودية الآن إلى قائمة الدول المشاركة.