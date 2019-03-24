الرئيسية أنحاء الوطن الصندوق العقاري: مشاريع الرياض الكبرى رؤية متقدمة من القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن
أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية المشرف العام على الصندوق، الأستاذ خالد بن محمد العمودي أن المبادرات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتشمل مشاريع “حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والمسار الرياضي، والرياض آرت”، تمثل نقلة حضارية مستقبلية كبرى لبلادنا الغالية، وسيكون لها انعكاسها البناء بالارتقاء بجودة الخدمات، والمساهمة في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.
وقال العمودي :” إن مشاريع الرياض الكبرى، تعتبر رؤية متقدمة وطموحة من القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً ونمو لبلادنا الغالية ، والتي استطاعت خلال فترة وجيزة إبهار العالم بنوعية خططها وبرامجها الهادفة لجعل المملكة في صدارة الدول المتقدمة في كافة الميادين ،
وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هذه المشاريع ستكون فرصة واعدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
وأكد العمودي، أن مشاريع الرياض الكبرى ستهم في تعزيز جودة الحياة الأساسية، وتسريع وتيرة التطورفي إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وعبر عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على حرصهما على توفير كل ما يحقق الاستقرار والرقي والنمو لبلادنا على جميع الأصعدة، سائلاً المولى – عز وجل – أن يحفظ المملكة في ظل قيادتها الحكيمة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.