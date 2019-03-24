توقعات الأرصاد لطقس الأحد: تقلبات على معظم المناطق.. وسحب ممطرة ورياح

توقَّعت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بهبوب رياح نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية»، يمتد تأثيرها إلى القصيم، والرياض والشرقية، تتأثر بالرياح النشطة التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأضافت، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء والليل إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.
أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.