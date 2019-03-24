“تي بي أم” الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطلق منتجات “ڤيديميد” و”جولياني” للصحة والعناية والتجميل في الشرق الأوسط

الرئيسية الشركات “تي بي أم” الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطلق منتجات “ڤيديميد” و”جولياني” للصحة...
أطلقت “تي بي أم الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، إحدى الشركات الرائدة والأسرع نمواً في مجال ترخيص وتسويق العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية والعناية بالبشرة والشعر من كبرى العلامات التجارية الرائدة عالمياً، وذلك خلال حفل خاص أقيم في “فندق فايڤ نخلة جميرا دبي” في إمارة دبي. ويأتي إطلاق المنتجات الجديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتقديم أرقى منتجات الرعاية الصحية والاستهلاكية ضمن الأسواق الإقليمية. وتعتبر “تي بي أم الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الموزع الحصري للعلامة التجارية الأوروبية الرائدة “ڤيديميد” و”جولياني” في المنطقة.
وتعدّ المجموعة، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال رعاية صحة الطفل، والمستحضرات الصيدلانية، والتغذية الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتحظى المجموعة بثقة عالية من الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والصيدلانية، لما تتمتع به من شبكة واسعة وخبرات متنوعة تؤهلها لتقديم أرقى منتجات الرعاية الصحية والاستهلاكية عالمية المستوى، والتي تعزز حضورها القوي وسمعتها الرائدة ضمن الأسواق المحلية.
وقال الدكتور محمد هوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تي بي أم الشرق الأوسط وشمال افريقيا”: “نسعى في المجموعة لمواصلة مساعينا الجادة لتقديم خيارات جديدة من منتجات الرعاية الصحية والاستهلاكية عالمية المستوى في السوق الإقليمية. ونحرص على طرح منتجات حصرية وتقديم علامات تجارية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للرعاية الصحية.
ونحن على ثقة بأننا، ومن خلال خبراتنا الواسعة وحضورنا القوي في منطقة الشرق الاوشط وشمال افريقيا، سنتمكن من إنجاح شراكتنا مع “ڤيديميد” و”جولياني” وتحقيق انتشار واسع في السوق، الأمر الذي سيجعلهما من أهم العلامات التجارية الموثوق بها والمعروفة إقليمياً”.
وأضاف هوا: “نعمل في إطار رؤيتنا الطموحة الرامية إلى جعل المجموعة من أهم الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، عبر تقديم منتجات عالمية مميّزة لمتعاملينا. ويتم اختيار منتجاتنا بعناية فائقة وذلك لضمان توجيه مواردنا وخبراتنا وقدراتنا بالشكل الأمثل لتوظيف الفرص في خدمة شركائنا وعملائنا”.
وتمّ إطلاق منتجات “ڤيديميد” ومقرها لوكسمبورغ أمام نخبة من الرواد والخبراء ووسائل الإعلام، والتي شملت 5 منتجات من العلامة التجارية “ڤيديميد” المختصة بالصحة والعناية، مثل “أميكال”، “فيديجين”، ديوفيد”، كولاجين إس” و”بانتوف”. وتمّ تطوير هذه المنتجات المبتكرة للمساعدة في التحكّم بالوزن الصحّي وتقديم منتجات حصرية للعناية الشخصية للسيدات وحلول للعناية بالبشرة لجميع أفراد الأسرة.
كما تم، خلال الحدث، إطلاق اثنين من أحدث منتجات الشعر والبشرة من قبل “جولياني”، إحدى شركات الأدوية الإيطالية الأكثر موثوقية والتي تعمل منذ العام 1889، وهما “مونوديرما” (Monoderma) و”تريكوفل” (Tricovel). ويعد “مونوديرما” مستحضراً طبيعياً للبشرة خالي من المواد الحافظة والملونات، كما يحتوي على مكونات نقية من الفيتامينات ويأتي على شكل كبسولات نباتية قابلة للتحلل يمكن استعمالها بشكل موضعي لتعزيز نضارة البشرة وتقليل التجاعيد وبقع التصبغ وجفاف البشرة. ويعتبر”تريكوفل” منتج ذي تركيبة خاصة للحماية من فقدان الشعر المؤقت الناجم عن عدة أسباب، وذلك من خلال تقنية “تراي آكتيف 3” (Triactive3) والتي تضمن استعمال المنتج لمرة واحدة كل ثلاثة أيام.
وقال غايتانو كولابوتشي، مدير عام شركة “جولياني”: “نسعى باستمرار إلى إيجاد حلول مبتكرة للرعاية الصحية وتقديم خيارات أفضل من أجل التمتع بحياة صحية. وتحرص شركتنا على توفير محفظة مبتكرة من منتجات البشرة والشعر ذات معايير عالية
تستند إلى المعرفة والبحث العلمي، ما يضمن لمستهلكي منتجاتنا مستويات جودة أفضل من الرعاية الصحية. ونحن ملتزمون بتوفير المنتجات عالية الجودة من خلال تعاوننا مع أبرز الرواد في هذا المجال. ونعتقد بأن شبكة “تي بي أم الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الراسخة يمكن أن تعزز من سلسلة توريد حلول الرعاية الصحية بشكل أكبر في المنطقة.”
وتم اختبار مجموعة المنتجات الجديدة واعتمادها من قبل الهيئات المتخصصة الرائدة في الاتحاد الأوروبي والسلطات التنظيمية في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تتوفر هذه المنتجات في كبرى الصيدليات والمتاجر المتخصصة بالتغذية في مختلف أنحاء الدول.
وتواصل “تي بي أم الشرق الأوسط وشمال افريقيا” مشاركتها في الفعاليات الهامة على مستوى المنطقة من أجل الترويج لأحدث منتجاتها المبتكرة في هذا المجال، حيث شاركت في مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلدية و الليزر ـ دبي ديرما، والذي أقيم في الفترة من 18 إلى 20 مارس/آذار 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدم الدكتور فابيو ماسيمو رينالدي المدير التنفيذي لوحدة الأمراض الجلدية، بوليكلينيكو مولتيميديكا، ميلان، ورئيس المؤسسة الدولية لأبحاث الشعر (IHRF) خلال الحدث محاضرة خاصة بعنوان “الآلية المعقدة لتنظيم بصيلات الشعر”. كما سلط الضوء على دور العلم في معالجة مشاكل الشعر وأحدث الابتكارات في مجال العناية بالشعر وفروة الرأس.